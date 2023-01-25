25 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 25 Ocak Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 25 Ocak PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Ocak 2023'de yayınlanan 1078. Bölümünde Hatice Karabulut, Olga Kabak, Rabia Döner ve Özlem Argün "Aşkın Lezzeti" için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: