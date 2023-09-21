Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Eylül tarihli puan durumu ve çeyrek altın kazananı merak konusu oldu. Yarışmada birincilik için kıyasıya mücadele eden yarışmacıların son durumları ve çeyrek altın kazananı araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Çeyrek altını kim kazandı araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında rakiplerinden daha yüksek puanı alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.