Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 20 Eylül PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 20 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

20 EYLÜL SALI GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 19 puanla Emel oldu.

20 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

20 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanla Emel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20EYLÜL PUAN DURUMU

Tuğba: 7

Emel: 19

Sibel: 11

Fatma: 14