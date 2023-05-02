Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfak puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Mayıs 2023'de yayınlanan 1132. Bölümünde Tuğba Erurul, Merve Tekin, Merve Adalı ve Miyase Türkel "Ispanaklı Volovan" için yarıştılar. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın dördüncü gününde en yüksek puanı alan gelin henüz açıklanmamıştır. 2 Mayıs günü alınan puanlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.