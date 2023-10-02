Gelinim Mutfakta programında günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, puan durumunu ve birinciyi öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar bugün Akçaabat Köftesi için yarıştılar. Diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alan kişi henüz açıklanmamıştır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmamıştır. Haftanın ilk gününde alınan puanlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.