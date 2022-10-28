Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 28 Ekim Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Ekim Gelinim Mutfakta Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 28 Ekim 2022 Cuma izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü bilezik sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Ekim Gelinim Mutfakta Puan durumu! Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

28 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

28 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim Mizgin oldu.

28 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: