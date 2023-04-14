14 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim, bilekleri kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim, bilekleri kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Nisan 2023'de yayınlanan 1120. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Merve Adalı ve Olena Melnichuk isimleri yarıştı. Rakiplerinden daha fazla puan alarak geçtiğimiz günün birincisi Hatice Karabulut olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA 14 NİSAN PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmanın puanları henüz belli olmamıştır sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır... Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın beşinci gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: