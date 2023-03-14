14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Mart Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mart 2023'de yayınlanan 1097. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Rabia Döner ve Özlem Argun "Piyano Pasta" için yarıştılar. Haftanın ikinci gününde çeyrek altın kazananı Merve Tekin olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA 14 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Merve Tekin: 23 puan

Rabia Döner: 17 puan

Hatice Karabulut: 10 puan

Özlem Argun: 5 puan