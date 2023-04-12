Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm kim elendi?

12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Nisan 2023'de yayınlanan 1113. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Merve Adalı ve Özlem Argun "Gaziantep Usulü Kuru Dolma" için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 12 NİSAN PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmanın puanları henüz belli olmamıştır sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır... Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Hatice Karabulut:

Özlem Argun:

Eda Nur Han:

Merve Tekin: