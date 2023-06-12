Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

12 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Haziran 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Gamze, Kader, Tuğba ve Miyase "Manisa Bohça Kebabı" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta bugün en yüksek alan isim Miyase olmuştur

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan gelini Tuğba olmuştur. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Miyase: 24 puan

Tuğba: 14 puan

Suzen: 9 puan

Gamze: 7 puan