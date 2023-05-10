Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek kim aldı?

10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bilezik kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bilezik kim aldı?Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Mayıs 2023'de yayınlanan 1134. Bölümünde Tuğba Erurul, Merve Tekin, Sermine ve Miyase Türkel "Tavuk Şiş Mantı" için yarıştılar. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan gelin Merve olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alan gelin Merve olmuştur. 10 Mayıs günü alınan puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Merve: 24 puan

Tuğba: 13 puan

Miyase: 11 puan

Ezgi: 11 puan