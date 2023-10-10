Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünün kazananı merakla bekleniyordu. Yarışmanın sonucu, programın sunucusu tarafından açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 10 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 10 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde Sömelek köfte için yarıştılar. Diğer yarışmacılardan daha fazla puan alarak birinci olan isim Tuğba olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

10 Ekim Salı gününe ait Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekildedir:

Tuğba: 20 puan

Yeşim: 16 puan

Özlem: 11 puan

Cansu: 4 puan