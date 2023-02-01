1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Şubat 2023'de yayınlanan 1083. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Rabia Döner ve Özlem Argün çeyrek altın için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 1 ŞUBAT PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: