Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 5 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

5 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

5 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 24 puanla Miyase oldu.

5 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

5 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 24 puanla Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS PUAN DURUMU

Damla: 14

Miyase: 24

Gözde: 5

Senanur: 9

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