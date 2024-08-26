Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 26 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Rabia ve Aysun kuraya kaldı. Kuradan Rabia çıktı ve çeyrek altını kazandı.

27 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Pazartesi günü fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE