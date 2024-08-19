Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 19 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos 2024'te yayınlanan 1431. Bölümünde Ayşenur Yıldız, Aysun Kuşatan Yasemin Kocakurt ve Rabia Döner "Kitel" için yarıştı. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını Rabia kazandı.

20 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Pazartesi günü fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE