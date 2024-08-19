Üye Girişi
Haberler

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos Pazartesi bölümünde çeyrek altını kimin kazandığı merak konusu oldu. Bu haftanın ilk gününe altın sahibi gelinini belirlemek için izleyiciler ekran başına kilitlendi.

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 19 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos 2024'te yayınlanan 1431. Bölümünde Ayşenur Yıldız, Aysun Kuşatan Yasemin Kocakurt ve Rabia Döner "Kitel" için yarıştı. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını Rabia kazandı.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

20 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Pazartesi günü fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta Aslı Hünel Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
20 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İzmir su kesintisi sorgulama! 20 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Resmi Gazete bugünün (20 Ağustos) kararları neler? 12 Şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı! Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA?
title