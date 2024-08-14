Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 14 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 14 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA 13 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında dün en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1428. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Sürpriz hediye herkesi heyecanlandırıyor.

14 AĞUSTOS TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ