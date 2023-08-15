Gelinim Mutfakta programında bugün çeyrek altın kazananı merak ediliyor. Yarışmanın sonuçları ve kazananın kim olduğu, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim kazandı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. 15 Ağustos günü açıklanan puan durumuna göre günün birincisi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı? 15 AĞUSTOS PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Tuğba: 23 puan

Elif: 18 puan

Melike: 10 puan

Fatma: 5 puan