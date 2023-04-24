Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 24 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

24 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta dün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Nisan 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Merve Adalı ve Miyase Türker "Güveçte Saklı Köfte" için yarıştılar. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan gelin henüz açıklanmamıştır. 24 Nisan günü alınan puanlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Hatice Karabulut:

Merve Adalı:

Merve Tekin:

Miyase: