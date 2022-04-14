Gelinim Mutfakta bu haftaki puan durumu! (GÜNCEL) Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu nasıl? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu!

Gelinim Mutfakta bu haftaki puan durumu merak edilmekte. Gelinim Mutfakta'da her hafta puan durumuna göre bir yarışmacı Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Kayınvalideler gelinlerin hazırladıkları yemekleri hangi tabağın hangi geline ait olduğunu bilmeden puanlıyor ve her gün yeni bir puan tablosu oluşuyor. 5 günün ardından Cuma günü haftalık puan durumuna göre bir yarışmacı yarışmaya veda ediyor. Peki, Bu haftaki Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta bu haftaki puan durumu! Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu nasıl? Yanıtı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTAKİ PUAN DURUMU

Damla: 52

Miyase: 62

Bahar: 28

Yeşim: 48

Gelinim Mutfakta Pazartesi Puan Durumu

Gelinim Mutfakta Salı Puan Durumu

Gelinim Mutfakta Çarşamba Puan Durumu

Gelinim Mutfakta Perşembe Puan Durumu

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