Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta final bölümü! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

17 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta şampiyon kim oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta şampiyon kim oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Mart 2023'de yayınlanan 1020. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Rabia Döner ve Özlem Argun "Hasan Paşa" için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 17 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Merve Tekin:

Rabia Döner:

Hatice Karabulut:

Özlem Argun: