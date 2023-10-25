Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yarışan gelinler arasından bir kazanan belirlendi. Gelinlerin yemek yapma ve sunma becerilerinin yarıştığı programda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? 25 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yeni bölümü hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.