Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta yarışmasından diskalifiye edilen Birgül merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta Birgül kimdir? Gelinim Mutfakta Birgül İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Birgül kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Birgül kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Birgül Diktepe araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Geçtiğimiz gün Gelinim Mutfakta yarışmasından diskalifiye edilen Birgül merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Birgül kimdir? Gelinim Mutfakta Birgül İnstagram hesabı Gelinim Mutfakta Birgül kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BİRGÜL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Birgül Diktepe geçtiğimiz gün yarışmadan diskalifiye edilmiştir. Birgül Diktepe, 2 Ocak Pazartesi günü yarışmaya katılmıştır. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin şu açıklama ile diskalifiyeyi duyurdu; "Tüm kusur Birgül hanımda. Birgül hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı, Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildi."