Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Gündem Haberleri

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

06 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı06 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
05 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı05 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
04 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı04 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı

6 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışması haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. 6 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta bilezikleri alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Detaylar haberimizde...

6 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi Zeynep oldu.

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin Ece oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gelinim Mutfakta Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title