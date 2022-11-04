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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta yarışması haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. 4 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta bilezikleri alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Bu hafta yarışmaya kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Detaylar haberimizde...

3 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi Aylin oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında bütün hafta kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Hatice oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Aylin oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gelinim Mutfakta Kanal D Gündem Magazin Haberler

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