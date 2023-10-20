Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Cuma günü haftanın finalinde ise haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 20 Ekim bilezikleri kim aldı? Elenen isim kim?

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 20 Ekim bilezikleri kim aldı? Elenen isim kim?

20 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu aratılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta da haftanın birincisi bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta seyircileri ise Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 20 Ekim bilezikleri kim aldı? Elenen isim kim? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

20 EKİM GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu haftanın kazanan ismi 83 puanla Tuğba oldu. Günü çeyrek altın kazananı da Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim Cansu oldu.

20 EKİM HAFTANIN PUAN DURUMU!

Tuğba:83

Yeşim:78

Ceren:52

Cansu:31