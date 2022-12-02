Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışması haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. 2 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta bilezikleri alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

2 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi Merve oldu.

2 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin Zerrin oldu.