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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

18 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

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18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışması haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. 11 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta bilezikleri alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Detaylar haberimizde...

18 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi Sonay oldu.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bütün hafta kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Aysun Kuşatan yarışmadan çekilme kararı aldı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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