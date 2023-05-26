26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Mayıs 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Kader, Tuğba ve Miyase "Antalya Köfte" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta bu hafta eleme gerçekleşmemiştir.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın son gününde en yüksek puanı alan gelini Kader olmuştur. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Kader: 73 puan

Tuğba: 70 puan

Miyase: 56 puan