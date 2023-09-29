Gelinim Mutfakta programında 29 Eylül tarihinde bilezikleri kimin kazandığı merak konusu oldu. Haftanın birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. İşte detaylar...

Gelinim mutfakta bilezikleri kim aldı? 29 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği haftada hangi yarışmacı birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından bu hafta bilezikleri kimin aldığı araştırılmaktadır. Peki, Gelinim mutfakta bilezikleri kim aldı? 29 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışmacılar bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.