Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta programında 18 Eylül tarihinde kimin bilezikleri aldığı ve kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Yarışmanın puan durumu da izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz belli olmamıştır.