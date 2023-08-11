Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 11 AĞUSTOS PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Ağustos tarihli bölümünde puan durumu ve elenen yarışmacı merak konusu oldu. Bilezikleri kimin aldığı ve günün birincisi kim oldu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Sevilen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 11 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Ağustos 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Tuğba, Melike, Ayşegül ve Elif "Helatiye Muhallebisi" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın beşinci gününde en yüksek puanı alan gelin henüz belli olmamıştır. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Tuğba:

Melike:

Ayşegül:

Elif: