Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla takip eden seyirciler ise Cuma günü finalde kazanılan 7 adet bileziğin kaç ayar olduğunu merak etti. Peki, Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar? Gelinim Mutfakta bilezikleri kaç ayar oluyor?

Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. Seyirciler ise Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar? Gelinim Mutfakta bilezikleri kaç ayar oluyor? sorularını merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLER KAÇ AYAR?

Gelinim Mutfakta programında Cuma günü finalda verilen bileziklerin 22 ayar olduğunu biliniyor.