Son bölümde Beyza'nın rahatsızlanması, hem stüdyodaki diğer yarışmacılar hem de program ekibi arasında endişe yarattı. Bu durum, izleyenlerin de dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beyza'nın durumu hakkında "Gelinim Mutfakta Beyza'ya ne oldu?" şeklinde sorular sıkça dile getiriliyor. Yarışmacının yaşadığı durum, programda rekabetin ötesinde bir dayanışma ortamı oluşturdu. Peki, Gelinim Mutfakta Beyza'ya ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA'YA NE OLDU?

Zeynep hanımdan istediği puanları alamayan Beyza stüdyoda fenalaştı. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyza panik atağı tuttuğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı.