Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Beste, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yemek konusundaki becerileri kadar enerjik ve samimi tavırlarıyla da ilgi odağı olan Beste hakkında merak edilen pek çok detay var. Yarışmacının yaşı, memleketi, yemek konusundaki deneyimleri ve Gelinim Mutfakta'daki performansı, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BESTE KİMDİR?

Gelinim Mutfakta, Türkiye'de uzun süredir yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yemek yarışması programıdır. İlk olarak 2018 yılında yayın hayatına başlayan program, farklı kanallarda yayınlanmış ve birçok sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Programın temel formatında, kaynanalar ve gelinler arasındaki rekabet ön plandadır. 18 Kasım Pazartesi günü yarışmaya dahil olan gelin Beste ve kayınvalidesi Burcu hanım, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Beste, "Rakiplerimizi geride bırakmaya geldik" diyerek iddialı bir giriş yaptı. Kayınvalidesi Burcu ise gelinine tam destek vereceklerini ve jüriyi etkilemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.