Gelinim Mutfakta Bahar kim? Gelinim Mutfakta Bahar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Melike Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta Bahar kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 13 Nisan günü yayınlanan 908. bölümünde yeni bölümünde Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif ve Ayla Hanım'ın sağ sorunları nedeniyle yer almadığı görüldü. Gelinim Mutfakta'ya bu gelişmenin ardından yeni yarışmacı olan Bahar ve kayınvalidesi Melek Hanım dahil oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Bahar kim? Gelinim Mutfakta Bahar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Melek Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA BAHAR KİM?

Bahar Kula, 26 yaşında ve aslen Bitlisli. 5 yıllık evli olan Bahar'ın çocuğu yok. Ev hanımı ve İstanbul'da yaşamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA MELİKE HANIM KİM?

Melek Kula, 45 yaşında ve aslen Ardahanlı. 30 yıllık evli, 2 çocuğu ve 3 torunu var. Geçmiş dönemlerde kuaför dükkanı işletmiş ve İstanbul'da yaşamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA BAHAR VE MELİKE HANIM KİM?

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