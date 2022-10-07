Gelinim Mutfakta Aysun kim? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Aysun merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aysun kim? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir? Aysun Kuşatan kaç yaşında nereli? İşte detaylar...

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Aysun Kuşatan kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Aysun merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta yarışmacılarını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aysun kim? Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir? Aysun Kuşatan kaç yaşında nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİM?

Gelinim Mutfakta izleyicileri yarışmacılardan Aysun Kuşatan'ın kim olduğunu araştırıyor. Aysun Kuşatan Gelinim Mutfakta 3.sezon şampiyonudur. 25 yaşında olan Aysun Kuşatan aslen Sakaryalıdır. Programda kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?

Aysun Kuşata, 25 yaşında aslen Sakaryalıdır. 5 yıldır evli olan yarışmacının 5 yaşında oğlu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışa katılan Aysun Kuşatan, pratik, tahlilci ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Müsabakada kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.