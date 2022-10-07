Gelinim Mutfakta Aysun hamile mi? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Aysun merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aysun hamile mi? Aysun Kuşatan hamile mi? İşte detaylar...

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Aysun Kuşatan hamile mi? Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Aysun merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta yarışmacılarını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aysun hamile mi? Aysun Kuşatan hamile mi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta izleyicileri yarışmacılardan Aysun Kuşatan'ın kim olduğunu araştırıyor. Aysun Kuşatan Gelinim Mutfakta 3.sezon şampiyonudur. 25 yaşında olan Aysun Kuşatan aslen Sakaryalıdır. Programda kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN HAMİLE Mİ?

Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan 100.bölümünde yarışmacılardan Aysun Kuşatan hamile olduğunu açıkladı. Aysun Kuşatan, 2. çocuğuna hamile.