Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Aleyna, izleyicilerin merak konusu oldu. Aleyna'nın kim olduğu, nereden geldiği ve geçmiş deneyimleri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Aleyna İnstagram hesabı! Aleyna Koca ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir, İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta Aleyna Koca kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın yeni yarışmacısı Aleyna kimdir merak konusu oldu. Programın yeni yarışmacısı olarak dikkat çeken Aleyna, yemek yapma becerileri ve kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir, İnstagram hesabı ne? Gelinim Mutfakta Aleyna Koca kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni yarışmacısı Aleyna Koca oldu. Kayınvalidesi Hacer Akıner ile yarışmaya katılan Aleyna Koca, 1.5 yıldır nişanlıdır. Afyon'da yaşayan yeni yarışmacı Makeup artistidir.