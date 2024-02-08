Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın canlı yayını başlıyor. Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmayın. Sürprizlerle dolu bu bölümde neler olacağını merak ediyorsanız ekran başına! Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 8 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

1318. bölümde çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. Puanlar ise şu şekilde:

Tuğba: 19 puan

Yeşim: 13 puan

Selda: 6 puan

Melek: 5 puan