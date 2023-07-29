Gelinim Mutfakta son sezonunun sona ermesi ile birlikte gözler yeni sezona çevrildi. İzleyiciler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor ve Gelinim Mutfakta 6. sezon ne zaman başlıyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6. sezon ne zaman başlıyor? 2023 Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın tarihi!

Gelinim Mutfakta 6. sezon ne zaman başlıyor? Sorusu, Gelinim Mutfakta programının izleyicileri tarafından merak edilmekte ve arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı ve keyifli dakikaların bulunduğu programın yeni sezonuna dair araştırmalar sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6. sezon ne zaman başlıyor? 2023 Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın tarihi!

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta programının yeni sezonu yayınlanan 6. sezon fragmanı ile birlikte duyuruldu. Yayınlanan fragmana göre Gelinim Mutfakta 6. sezon Pazartesi günü saat 13:00'da izleyicileri ile buluşacak. 1181. Bölüm ile kaldığı yerden devam eden programın yeni sezonunda birçok yeni keyifli ana tanıklık edeceksiniz. Programın yeni sezonunda da ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin 31 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00'da bizleri karşılıyor olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON FRAGMANI



GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

1181. Bölüm ile kaldığı yerden devam eden Gelinim Mutfakta programı saat 13:00'da izleyicileri ile Kanal D ekranlarında buluşuyor.