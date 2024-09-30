GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Eylül 2024 tarihli canlı yayınında günün kazananı büyük bir merakla bekleniyordu. Yarışmanın bu bölümü, izleyiciler arasında heyecan dolu anlara sahne oldu. Kaynanaların titiz değerlendirmeleri ve yarışmacıların sunduğu farklı lezzetler, programın heyecanını artırdı. Kazanan gelinin kim olduğuna dair detayların yanı sıra, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde neler olacağı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Yarışmanın izleyicileri, yeni bölümlerde yine heyecan dolu anlar ve sürprizlerle karşılaşmayı bekliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1460. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni haftanın ilk gününde Güldenur Hanım'ın ekibimize vermiş olduğu video çok konuşulacak. Nur sinirden gözyaşlarına hakim olamadı.

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ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara geliyordu. Yeni sezonda Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlendi.