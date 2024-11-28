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GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Gelinim Mutfakta'nın 28 Kasım Perşembe günkü puan durumu ve altın sahibi merak konusu oldu. Günün sonunda en yüksek puanı kim aldı ve altını kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 28 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 28 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 KASIM 2024

AYSUN- 20 puan

EZGİ- 13 puan

NESİBE- 10 puan

SEREN- 14 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 KASIM 2024

EZGİ- 21 puan

NESİBE- 4 puan

AYSUN- 12 puan

SEREN- 17 puan

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 KASIM 2024

NESİBE- 17 puan

AYSUN- 11 puan

SEREN- 13 puan

EZGİ- 16 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM 2024

AYSUN- 25

SEREN- 12

EZGİ- 8

NESİBE- 7

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