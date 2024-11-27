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GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım tarihli bölümünde kim birinci oldu, kim altını aldı? Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin kazandığı merak konusu oldu.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 27 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 27 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 KASIM 2024

EZGİ- 21 puan

NESİBE- 4 puan

AYSUN- 12 puan

SEREN- 17 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 KASIM 2024

NESİBE- 17 puan

AYSUN- 11 puan

SEREN- 13 puan

EZGİ- 16 puan

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM

AYSUN- 25

SEREN- 12

EZGİ- 8

NESİBE- 7

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