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GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 26 Kasım Salı günkü bölümünde puan durumu ve günün birincisi merak konusu oldu. Yarışmanın sonuçları ve kimin altını aldığı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? İşte detaylar!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 26 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi Nesibe oldu. Haftanın ilk günündeise Aysun çeyreği almıştı.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 KASIM 2024

NESİBE- 17 puan

AYSUN- 11 puan

SEREN- 13 puan

EZGİ- 16 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM

AYSUN- 25

SEREN- 12

EZGİ- 8

NESİBE- 7

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