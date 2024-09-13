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GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta'nın 13 Eylül 2024 tarihli bölümünün canlı izleme detayları ve kazananı merak ediliyor. Bu popüler yemek yarışması programını canlı olarak izlemek isteyenler ve kimin kazandığını öğrenmek isteyenler bu bilgilere ulaşabilirler.

Gelinim Mutfakta programının 13 Eylül 2024 tarihli bölümünün canlı izleme linki ve günün kazananı merak konusu oldu. Yarışmanın sonucunu ve dikkat çeken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın 13 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımı merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. Sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül 2024'te yayınlanan 1449. Bölümünde Aysun Kuşatan, Rabia Döner, Yasemin Kocakurt ve Zehra Kahya "Çökertme Kebabı" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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