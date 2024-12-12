Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 12 Aralık puan durumu merak konusu oldu. Bugünün birincisi ve altını alan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta'nın 12 Aralık Perşembe günü kazananı kim?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 12 Aralık tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 12 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 ARALIK 2024

ROJDA- 22 puan

BEYZANUR- 20 puan

AYSUN- 15 puan

SELCAN- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

ROJDA- 17 puan

BEYZANUR- 15 puan

AYSUN- 14 puan

SELCAN- 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU

BEYZANUR- 19 puan

AYSUN- 18 puan

ROJDA- 9 puan

SELCAN- 13 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
img

Trenden sarkarak poz veren genç kız, ağaca çarparak düştü
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.