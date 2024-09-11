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GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu?

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Eylül 2024 tarihli Gelinim Mutfakta programında kazanan ve yeni gelin adayı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Programın canlı yayını sırasında haftanın puanları ve altınları için kıyasıya mücadele eden gelinler, kayınvalideler tarafından değerlendirilerek finale doğru ilerliyor.

Gelinim Mutfakta programının 10 Eylül 2024 tarihli bölümünde günün kazananı büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, bu heyecan dolu yemek yarışmasında hangi gelinin günün birincisi olduğunu ve çeyrek altını kazandığını öğrenmek için programın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN (10 EYLÜL) KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisini Aslı Hünel açıkladı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Yasemin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 9 EYLÜL PAZARTESİ KİM KAZANDI?

Haftanın ilk günü çeyrek altın kazanan gelini Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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