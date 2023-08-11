Gelinim Mutfak CANLI YAYIN! 11 Ağustos Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta FULL HD İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşmaktadır. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yeni bölümü merak konusu oldu. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği program için, Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

ELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Yeni sezona iddialı başlayan program yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker yarışmacıları yer almaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da seyircisiyle buluşmaktadır. Gelinim Mutfakta yarışmasının canlı izleme linkine YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.