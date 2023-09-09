Gelincik filmi nerede çekildi? Gelincik filmi hangi şehirde, hangi ilçede çekildi?
Gelincik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Zaman zaman insanlar filmler hakkındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Gelincik filmi nerede çekildi? Gelincik filmi hangi şehirde, hangi ilçede çekildi?
Gelincik filmi nerede çekildi? Sorusu, Gelincik filmi hakkında en çok merak edilmekte olan detaylar arasında yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Safa Önal'a ait 1978 yapımı "Gelincik", büyük şehirden bunalarak sahil kasabasına gelen Fato (Fatma Girik) ve burada dört çocuğuyla yaşayan Alişan (Cüneyt Arkın) arasındaki aşkı ve yaşadıkları engelleri anlatır. Peki, Gelincik filmi nerede çekildi? Gelincik filmi hangi şehirde, hangi ilçede çekildi?
GELİNCİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Gelincik, 1978 yapımı Türk filmidir. Gelincik filminin Antalya Manavgat, Side'de çekildiğine dair bilgiler internet üzerinde yer alıyor.
GELİNCİK FİLMİ OYUNCULARI
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Haluk Dural
Mustafa Demir Kaya
Hasan Şimşek
Abdi Algül
Aydın Haberdar
İbrahim Uğurlu
Yusuf Çetin