Gelincik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Zaman zaman insanlar filmler hakkındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Gelincik filmi nerede çekildi? Gelincik filmi hangi şehirde, hangi ilçede çekildi?

Gelincik filmi nerede çekildi? Sorusu, Gelincik filmi hakkında en çok merak edilmekte olan detaylar arasında yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Safa Önal'a ait 1978 yapımı "Gelincik", büyük şehirden bunalarak sahil kasabasına gelen Fato (Fatma Girik) ve burada dört çocuğuyla yaşayan Alişan (Cüneyt Arkın) arasındaki aşkı ve yaşadıkları engelleri anlatır. Peki, Gelincik filmi nerede çekildi? Gelincik filmi hangi şehirde, hangi ilçede çekildi?

GELİNCİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelincik, 1978 yapımı Türk filmidir. Gelincik filminin Antalya Manavgat, Side'de çekildiğine dair bilgiler internet üzerinde yer alıyor.

GELİNCİK FİLMİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkın

Fatma Girik

Haluk Dural

Mustafa Demir Kaya

Hasan Şimşek

Abdi Algül

Aydın Haberdar

İbrahim Uğurlu

Yusuf Çetin